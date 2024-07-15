Найкращий бомбардир збірної Франції оголосив про завершення міжнародної кар'єри

37-річний нападник збірної Франції Олів'є Жіру завершив виступи за національну команду.

Про це він повідомив в Instagram.

"Настав момент, якого я так боявся — прощання зі збірною Франції. Я не забуваю про уболівальників, яким дякую від щирого серця. Я щасливий, що міг принести їм стільки емоцій. Я пишаюся тим, що одягав цю синю майку і презентував свою країну. Ми були чемпіонами світу!

Не завжди все було безхмарно. Часом мене мучили сумніви, я піддавався критиці, але в глибині душі я ніколи не переставав вірити в успіх. Зараз я перевертаю сторінку, вирушаю назустріч іншим пригодам, залишаючись головним уболівальником збірної Франції", — написав Жіру.