Атлетико розгромив Хетафе, Райо Вальєкано зберіг прописку в чемпіонаті: Результати матчів Ла Ліги

У межах 36 туру іспанської Ла Ліги відбулися чотири поєдинки.

Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду з рахунком 2:1. Позитивний результат в матчі гарантував "бджолам" збереження прописки в чемпіонаті на наступний сезон.

Кадіс на виїзді здолав Севілью — 0:1. Переможний гол вдалось забити аж на 90+6 хвилині. Кадіс зберіг математичні шанси, щоб залишитися в Ла Лізі. Команда йде в зоні вильоту та відстає від безпечного 17-го місця, яке посідає Мальорка, на 4 очки за 2 тури до завершення чемпіонату.

Сельта перемогла Атлетик з рахунком 2:1 та покращила шанси на збереження прописки, маючи перевагу над Кадісом у 5 очок.

Атлетико на виїзді розгромив Хетафе — 0:3. Хет-триком відзначився Антуан Грізманн. Матч турнірного значення не мав. "Матрасники" ще раніше гарантували собі місце в Лізі Чемпіонів на наступний сезон.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

36 тур, 15 травня

Райо Вальєкано — Гранада 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Лежен 23, 2:0 — де Фрутос 80, 2:1 — Бойє 89.

Севілья — Кадіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Гвардіола 96.

Сельта — Атлетик 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Беренгер 23, 1:1 — Сведберг 68, 2:1 — Альварес 71.

Хетафе — Атлетико 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 — Грізманн 27, 0:2 — Грізманн 42, 0:3 — Грізманн 51.

Напередодні Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим поступилась Вільярреалу (0:1), а Реал без Андрія Луніна розгромив Алавес (5:0).