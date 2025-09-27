Третій найгірший: Ванат не вразив грою за Жирону в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола

Український нападник Жирони Владислав Ванат взяв участь у матчі проти Еспаньйолу (0:0) в межах 7-го туру Ла Ліги сезону-2025/26.

Форвард, який вийшов у старті, відіграв 78 хвилин, і був замінений на Крістіана Стуані, отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 6,8 балів. Це 3-тя найгірша оцінка з всіх гравців стартового складу команди.

Ванат виграв одне повітря єдиноборство, мав успіх в одному вдалому обведенню з чотирьох, зробив 27 дотиків до м'яча та віддав 87% точних передач та 1 ключовий пас.

Нагадаємо, що Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо перед закриттям трансферного вікна.