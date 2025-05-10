Циганков не вразив грою у матчі проти Вільярреала: відома оцінка українського вінгера

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав посередню оцінку за зіграний матч проти Вільярреала в межах 35 туру, де його команда поступилася з рахунком 0:1.

Статистичний портал SofaScore виставив півзахиснику збірної України оцінку в 6,6 бала.

Циганков вийшов у старті та був замінений на 66-й хвилині. За цей час він 40 разів доторкнувся до м’яча, створив 1 момент, зробив 2 спроби дриблінгу, виконав 3 підбирання, 14 разів втратив м'яч, віддав 26 передач, з яких точних – 20 (77%), програв 4 дуелі, виконав 5 навісних передач та 1 раз сфолив.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 2 голи та 4 асисти в 29 матчах за Жирону в усіх турнірах.