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Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Валенсії

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 21:10
Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Валенсії
Віктор Циганков
Getty Images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков з перших хвилин зіграє проти Валенсії в межах 28 туру іспанської Ла Ліги.

Стартовий склад оприлюднила пресслужба каталонського клубу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Раніше наставник Жирони Мічел розхвалив українського футболіста, назвавши його недоторканим на позиції флангового півзахисника, навіть попри підписання Ясера Аспрільї, який став рекордним трансфером каталонського клубу.

У поточному сезоні 27-річний Циганков забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 21 матчі. Українець доволі багато пропустив через постійні травми

Валенсія Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

Віктор Циганков

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