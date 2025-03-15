Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Валенсії

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков з перших хвилин зіграє проти Валенсії в межах 28 туру іспанської Ла Ліги.

Стартовий склад оприлюднила пресслужба каталонського клубу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Раніше наставник Жирони Мічел розхвалив українського футболіста, назвавши його недоторканим на позиції флангового півзахисника, навіть попри підписання Ясера Аспрільї, який став рекордним трансфером каталонського клубу.

У поточному сезоні 27-річний Циганков забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 21 матчі. Українець доволі багато пропустив через постійні травми