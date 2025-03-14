Для мене Циганков недоторканий: Мічел пояснив проблему рекордного трансферу Жирони

Наставник Жирони Мічел розхвалив українського футболіста Віктора Циганкова, назвавши його недоторканим на позиції флангового півзахисника, навіть попри підписання Ясера Аспрільї, який став рекордним трансфером каталонського клубу.

Слова тренера наводить журналіст Ніла Сола.

Мічел дав зрозуміти, що в майбутньому спробує знайти місце на полі і для Циганкова, і для Аспрільї, але станом на зараз українець є абсолютним гравцем основи.

"Він дуже добре тренується, але реальність така, що його позиція дуже схожа на позицію Циганкова, а для мене він недоторканний. Я розглядаю можливість створення їхнього дуету на полі, але зараз у мене немає відповіді. Один з них може грати всередині, але суть обох – зміщуватися з флангу в центр.

Зараз важко бачити їх обох на полі, але у Аспрільї особливий талант, ми хочемо якомога швидше розкрити його потенціал. Він підписав контракт на багато років до 2030, процес буде йти поступово", – сказав фахівець.

У поточному сезоні 27-річний Циганков забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 21 матчі. Українець доволі багато пропустив через постійні травми. Водночас на рахунку 21-річного Аспрільї 2 голи в 23 поєдинках.

Ясер перейшов до Жирони з Вотфорда за 25 мільйонів євро, що стало найдорожчим трансфером клубу.