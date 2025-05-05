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Циганков – у старті Жирони на матч проти Мальорки

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 21:18
Циганков – у старті Жирони на матч проти Мальорки
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков з перших хвилин зіграє проти Мальорки в межах 34-го туру іспанської Ла Ліги.

Стартовий склад оприлюднила пресслужба каталонського клубу.

У заявці також його земляк – голкіпер Владислав Крапивцов, але він на лавці запасних.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Поєдинок можна переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.

Раніше повідомлялося, що зустріч між командами знаходиться під загрозою зриву через несприятливі погодні умови.

Напередодні український вінгер став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Віктор Циганков Владислав Крапивцов

Віктор Циганков

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