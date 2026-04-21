Жирона – Бетіс: Коли та хто покаже матч Ла Ліги

Жирона 21 квітня зіграє проти Бетіса у рамках 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Протистояння прийме "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві", а свисток про початок матчу пролунає о 22:30 (за київським часом).

Поєдинок Жирона – Бетіс можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-3.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначними фаворитами гри є підопічні Мічела Санчеса – 2,45. Натомість на звитягу гостей стоїть коефіцієнт 3, а от нічия оцінена у 3,33.

Це буде зустріч 12-ї та 5-ї команд турнірної таблиці. Жирона відстає від свого наступного суперника на 8 балів – 38 проти 46 очок у Бетіса.

Їхня крайня очна зустріч закінчилася мировою 1:1. Той єдиний гол у складі каталонського клубу забив Владислав Ванат, який розмочив нулі на табло.

Відзначимо, що у попередньому турі команда Мічела відібрала очки у мадридського Реала, з яким зіграла внічию 1:1. Ідентичний підсумковий рахунок був зафіксований у поєдинку Осасуна – Бетіс.

