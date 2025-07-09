Жіноча збірна Вельсу потрапила в ДТП у Швейцарії

Жіноча збірна Вельсу потрапила у ДТП у швейцарському Санкт-Галлені.

Про це повідомляє ESPN.

Автобус направлявся до "Арени Санкт-Галлен" на тренування, але неподалік від пункту призначення зіштовхнувся з іншим транспортним засобом.

Футболістки, тренерський штаб та інші представники збірної Вельсу не постраждали, але швидку все одно довелось викликати – травми отримав водій другого учасника ДТП.

Через це тренування було скасоване, але, за словами тренерки Вельсу, головне, що обійшлось без шкоди здоров'ю.

У першому турі "дракони" поступились Нідерландам (1:3), а сьогодні зіграють проти Франції. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Напередодні завершились матчі другого туру групи C, в яких Німеччина переграла Данію, а Польща поступилась Швеції.