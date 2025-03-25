Молдова у матчі з двома вилученнями перемогла Естонію у кваліфікації до ЧС-2026
Сьогодні, 25 березня, відбувся один поєдинок у межах другого туру відбору на чемпіонат світу 2026.
Відкривав ігровий день поєдинок між Молдовою та Естонією. Уже на 5 хвилині захисник господарів отримав червону картку після чого естонці забили два голи в першій половині гри.
Проте на початку другого тайму Кевор Палуметс відновив рівність на полі, заробивши другу жовту. Молдавська збірна намагалася відігратися, однак довели рахунок до мінімального 2:3.
Група I
Молдова – Естонія 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 19 Пеетсон, 0:2 – 30 Саппінен, 1:2 – 67 Ніколаєску, 1:3 – 70 Кайт, 2:3 – 90+1 Каймаков
Сьогодні відбудеться ще 5 матчів у відборі на мундіаль:
21:45. Ізраїль – Норвегія;
Група L
21:45. Гібралтар – Чехія;
21:45. Чорногорія – Фарерські острови;
Група J
21:45. Північна Македонія – Вельс;
21:45. Ліхтенштейн – Казахстан;
Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС–2026.