Молдова у матчі з двома вилученнями перемогла Естонію у кваліфікації до ЧС-2026

Сьогодні, 25 березня, відбувся один поєдинок у межах другого туру відбору на чемпіонат світу 2026.

Відкривав ігровий день поєдинок між Молдовою та Естонією. Уже на 5 хвилині захисник господарів отримав червону картку після чого естонці забили два голи в першій половині гри.

Проте на початку другого тайму Кевор Палуметс відновив рівність на полі, заробивши другу жовту. Молдавська збірна намагалася відігратися, однак довели рахунок до мінімального 2:3.

Чемпіонат світу – кваліфікація

2 тур, 25 березня

Група I

Молдова – Естонія 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Пеетсон, 0:2 – 30 Саппінен, 1:2 – 67 Ніколаєску, 1:3 – 70 Кайт, 2:3 – 90+1 Каймаков

Сьогодні відбудеться ще 5 матчів у відборі на мундіаль:

21:45. Ізраїль – Норвегія;

Група L

21:45. Гібралтар – Чехія;

21:45. Чорногорія – Фарерські острови;

Група J

21:45. Північна Македонія – Вельс;

21:45. Ліхтенштейн – Казахстан;

Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС–2026.