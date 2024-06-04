Жіноча збірна України на останніх хвилинах вирвала нічию в Уельсу у кваліфікації Євро-2025

Жіноча збірна України зіграла внічию з командою Уельсу в матчі 4 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрили українки — на 34-й хвилині Ольга Овдійчук зробила ривок з центру поля до штрафної суперниць та виконала простріл на Яну Калініну, яка в один дотик переправила м’яч у ворота (1:0)

Відігралися валлійки після одинадцятиметрового на 74-й хвилині гри, який впевнено реалізувала Кейлі Бартон (1:1). А вже через три хвилини потужний удар Джессіки Фішлок з-за меж штрафного майданчика вивів Уельс — вперед 2:1.

Українки змогли відігратися на останній хвилині доданого до другого тайму часу. Ніколь Козлова головою замкнула передачу з флангу та встановила підсумковий результат поєдинку — 2:2.

Чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація, 4 тур

4 червня





Україна — Уельс 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Калініна, 1:1 - 74 Бартон (пен), 1:2 - 77 Фішлок, 2:2 - 90+8 Козлова

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко (к), Шматко, Басанська, Семків, Андрухів (Козлова, 85), Калініна (Панцулая, 76), Хімич, Овдійчук (Малахова, 85), Кравчук (Глущенко, 63).

Уельс: Кларк, К. Джонс (Макатір, 68), Ледд (к), Еванс, Джоєл (Вудхем, 68), Голланд, Інгл, Роув, Джеймс, Фішлок, Бартон (Робертс, 85).

Попереджена: Голланд (90+6).

Нагадаємо, у 3 турі протистояння між Україною та Вельсом завершилось внічию (1:1). До цього українки впевнено переграли Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії.

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у групі В, з 5 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 12 липня проти Косово.