Жіноча збірна України зіграла внічию з Уельсом у матчі кваліфікації Євро-2025

Жіноча збірна України зіграла внічию з Уельсом у матчі 3 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. У першому таймі українська нападниця Вероніка Андрухів вже на третій хвилині скористалася невдалою передачею захисниць суперника і в один дотик точно пробила у створ воріт.

А в середині другого тайму м'яч влучив у руку українки та збірна Вельсу заробила пенальті. Дарія Келюшик вгадала куди битиме суперниця, проте не змогла дотягнутися до круглого — 1:1.

Чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація, 3 тур

31 травня

Вельс — Україна 1:1 (1:0)

Голи: 0:1 - 3 Андрухів, 1:1 - 63 Грін

Вельс: Кларк, Морган (Роув 46), Робертс (Джонс 75), Ледд, Еванс, Холланд, Джеймс, Інгл, Вудхем (Джоел 75), Макетір (Грін 46), Фішлок.

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко (Корсун 64), Шматко, Басанська, Андрухів, Хіміч, Семків, Овдійчук (Глущенко 46), Кравчук (Козлова 87), Калініна (Панцулая 74).

Нагадаємо, в 1 турі Україна впевнено переграла Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії, вона посідає 3 сходинку з 5 балами та відстає від другої Хорватії на 1 очко.

Вельс у перших двох поєдинках розгромив Хорватію і розтрощив Косово. Він є одноосібним лідером групи 4 та має 7 балів у активі.