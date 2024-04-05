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Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025

Сьогодні 20:08 270 0
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футболу з перемоги розпочала відбір на чемпіонат Європи-2025. 

У матчі 1 туру команда Володимира Пятенка з рахунком 2:0 здолала Косово. 

На 28-й хвилині Анна Петрик відкрила рахунок з пенальті, а за 6 хвилин Таміла Хіміч подвоїла перевагу. 

Чемпіонат Європи-2025
Кваліфікація, 1 тур
5 квітня

Україна - Косово - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Петрик 28, 2:0 - Хіміч 34

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко, Шматко, Басанська, Андрухів (Куніна 46’), Семків, Хіміч, Овдійчук (Козлова 90’), Кравчук (Калініна 88’), Глущенко (Панцулая 84’). 

Косово: Демірі, Рамаж, Кастраті (Авдулі 65’), Смаілі, Крюезью, Бічкай (Еюпі 80’), Місіні, Халілай, Лімані (Ука 65’), Меметі, Метай (Готі 65’). 

Попередження: Андрухів 20’, Кастраті 49’, Місіні 90’, Авдулі 90+3’. 

Нагадаємо, що у групі з Україною та Косовом також зіграють збірні Уельсу та Хорватії, які проведуть очний матч 5 квітня. Початок - о 21:15 за київським часом. Українки наступний матч зіграють у вівторок, 9 квітня. Їм протистоятиме хорватська команда.

За підсумками групового етапу до наступної стадії кваліфікації пройдуть три найкращі збірні. 

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