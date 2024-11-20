На море – звернути гори! Жіноча збірна України вирушила до Туреччини на підготовку до плейоф кваліфікації Євро-2025

Напередодні, 19 листопада, жіноча збірна України з футболу вирушила до Анталії на тренувальний збір, який передуватиме поєдинам плейоф відбору до Євро-2025 проти команди Бельгії.

Саме в Анталії відбудеться номінально домашній поєдинок проти збірної Бельгії. Команди зіграють 29 листопада на стадіоні Mardan Sport Complex. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"В Анталії не повинно бути проблем із логістичними питаннями, а погодні умови дозволять якісно підготуватися", – раніше зазначив в коментарі УАФ головний тренер збірної Володимир Пятенко.

Матч-відповідь буде зіграно 3 грудня у Бельгії, в місті Левен. Нагадаємо, збірна України вийшла до другого етапу плейоф, здолавши у двоматчевому протистоянні команду Туреччини.