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На море – звернути гори! Жіноча збірна України вирушила до Туреччини на підготовку до плейоф кваліфікації Євро-2025

Денис Шаховець — 20 листопада 2024, 09:15
На море – звернути гори! Жіноча збірна України вирушила до Туреччини на підготовку до плейоф кваліфікації Євро-2025
Жіноча збірна України з футболу
УАФ/Дан Балашов

Напередодні, 19 листопада, жіноча збірна України з футболу вирушила до Анталії на тренувальний збір, який передуватиме поєдинам плейоф відбору до Євро-2025 проти команди Бельгії.

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Саме в Анталії відбудеться номінально домашній поєдинок проти збірної Бельгії. Команди зіграють 29 листопада на стадіоні Mardan Sport Complex. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"В Анталії не повинно бути проблем із логістичними питаннями, а погодні умови дозволять якісно підготуватися", – раніше зазначив в коментарі УАФ головний тренер збірної Володимир Пятенко.

Матч-відповідь буде зіграно 3 грудня у Бельгії, в місті Левен. Нагадаємо, збірна України вийшла до другого етапу плейоф, здолавши у двоматчевому протистоянні команду Туреччини.

Жіноча збірна України з футболу

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