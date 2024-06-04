Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жіноча збірна України оголосила склад на матч проти Вельса

Владислав Уткін — 4 червня, 20:13
Жіноча збірна України оголосила склад на матч проти Вельса

Жіноча збірна України з футболу оголосила склад на матч 4 туру кваліфікації Євро-2025 проти Вельса.

Українська асоціація футболу опублікувала стартову одинадцятку.

Гра пройде в польському Гродзиську-Великопольському на стадіоні "Респект-Енерджі". Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що у 3 турі відбору "синьо-жовті" провели перший матч проти Вельсу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Нагадаємо, в 1 турі Україна впевнено переграла Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії, вона посідає 3 сходинку з 4 балами та відстає від другої Хорватії на 2 очка.

Вельс у перших двох поєдинках розгромив Хорватію і розтрощив Косово. Він є одноосібним лідером групи 4 та має 7 балів у активі.

Жіноча збірна України з футболу Євро-2025

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України зустрінеться з Уельсом у кваліфікації Євро-2025
Вельс — Україна 1:1: огляд матчу кваліфікації на жіноче Євро-2025
Жіноча збірна України зіграла внічию з Уельсом у матчі кваліфікації Євро-2025
Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Вельсу
Жіноча збірна України зіграє проти Вельса у кваліфікації Євро-2025

Останні новини