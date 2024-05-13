Жіночий Металіст 1925 мінімально переграв Шахтар і зберіг шанси на вихід у Лігу чемпіонів

Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу над Шахтарем у матчі 8 туру жіночого чемпіонату України у групі "Чемпіонська".

Переможний м’яч забила вірменська нападниця Металіста 1925 Крістіна Алексанян. Зазначимо, що в першому таймі гра переривалася через повітряну тривогу на території всієї України.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

8 тур, 13 травня

"Чемпіонська" група

Шахтар — Металіст 1925 — 0:1 (0:1)

Гол: Алексанян 39





Шахтар: Устінова, Кравчук, Кревська, Геник, Янєва, Старухіна, Завідова, Молодюк (К), Заборовець, Мостова, Викалюк





Металіст 1925: Славич, Алексанян, Ольхова, Апанащенко (К), Басанська, Хаванська, Єрьоменко, Панцулая, Кочнєва, Корнацька, Кожухар





Завдяки цій перемозі Металіст 1925 зрівнявся за очками з Кривбасом (по 38) і впритул наблизився до Колоса, який посідає друге, "лігочемпіонівське" місце.





Шахтар залишається 5-м у турнірній таблиці групи "Чемпіонська". Оскільки цього сезону донеччанкам залишилося зіграти лише один матч (проти Кривбаса 25 травня), вони вже не опустяться нижче 5 сходинки.