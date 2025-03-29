Жінка-маскот подала заявку в поліцію на Голанда

Жінка, яка працює талісманом на Етіхад Стедіум, подала заяву в поліцію, в якій звинуватила Ерлінга Голанда в ударах по голові.

Про це повідомляє Talksport.

Ймовірний інцидент за участю норвежця відбувся ще восени 2024 року після матчу з Саутгемптоном. Постраждала запевняє, що форвард "містян" підійшов до неї, коли вона позувала для фотографів, та завдав декілька ударів по потилиці.

У коментарі для ЗМІ, представник Манчестер Сіті заявив, що клуб провів всебічне розслідування ситуації, вивчивши відеозаписи зі стадіону та трансляції, але не знайшов підтверджень слів жінки.

Окрім того, в лікарні, куди постраждала звернулась за допомогою не виявили видимих ушкоджень на голові або шиї маскота. Попри, в поліції все ж прийняли заяву жінки, хоча згодом також не знайшли підтверджень її слів.

"Впевнена, що Ерлінг перепросив би переді мною, якби йому дали таку можливість. Але вони просто хотіли зам'яти справу. Я запитала, чи говорив хто-небудь з Ерлінгом, і мені сказали: "Ні, вони не хочуть його відволікати". Я була ображена, оскільки я постраждала", – запевняє жінка.

Раніше Голанд прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті у фінансових порушеннях.