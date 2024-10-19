Новий рівень маркетингу: жінка гравця збірної України стала моделлю бікіні

Дружина футболіста Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова знов порадувала своїми пікантними знімками підписників у соціальних мережах.

Цього разу Ганна зробила фото через бажання продати бікіні. Українська модель є не лише візижисткою, але й успішною бізнесвумен, яка співпрацює із багатьма брендами.

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Коханій Зубкова довелося зафільмувати себе у різних купальниках, проте її фанати точно раді такому контенту.

Зазначимо, що у стосунках Олександра та Ганни не все так райдужно. Не так давно футболіста спіймали на зради під час виїзду у Польщу. Гравець донецького клубу користувався послугами "дівчат за викликом" та залицявся до інших жінок у соцмережах.

Усі ці історії кохана гравця висвітлювала у себе в соцмережах, наголошуючи, що таким чином хоче позбавити себе права на повернення стосунків. Чи разом зараз пара – невідомо.