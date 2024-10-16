Дружина вінгера збірної України похизувалася пікантними кадрами зі спортзалу

Дружина хавбека Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова опублікувала черговий пікантний контент у соцмережах.

Читайте також : Фото Дружина хавбека Шахтаря похизувалася сексуальними фото у соцмережах

Ганна показала своє сьогоднішнє тренування у спортивному залі. Жінка була одягнена у білий облягаючий спортивний костюм, що підкреслював її шикарні форми.

Нагадаємо, у родині Зубкових останнім часом справи йшли не дуже добре. Спочатку Олександра було спіймано на зраді, яку підхопили багато медіа. Усі події висвітлювала дружина футболіста у себе в соцмережах.

Олександр та Анна одружилися у 2019 році. Через два роки у родини українського футболіста народилася дочка Софія.