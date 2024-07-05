Ворскла та Колос дізнались суперників у жіночій Лізі чемпіонів

Сьогодні, 5 липня, відбулось жеребкування першого раунду жіночої Ліги чемпіонів.

На цій стадії команди були поділені на групи по 4 команди, які зіграють у форматі одного матчу: півфіналів (4 вересня) та фіналів/матчів за третє місце (7 вересня). Переможці кожного мінітурніру пройдуть у другий раунд.

Своїх суперників дізнались два українські клуби: полтавська Ворскла (Шлях чемпіонів) та ковалівський Колос (Шлях представників ліг).

Ворскла потрапила у групу 10, де зіграє проти угорського Ференцвароша, естонської Флори, латвійської РФС.

Зі свого боку Колос у квартеті 1 протистоятиме данському Брондбі, італійській Фіорентині та нідерландському Аяксу.

Зазначимо, що кваліфікація турніру складається із двох раундів, за результатами яких визначаться усі 16 команд-учасниць групового етапу ЛЧ.