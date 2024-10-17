Піке: Я запитаю в УЄФА, навіщо ви створили Лігу націй?
Колишній гравець Барселони Жерар Піке не розуміє для чого створено Лігу націй.
Про це він розповів для Footmercato.
"Занадто багато ігор, і тепер ми бачимо, як гравці кричать: Ми травмовані. Кожні три дні йдуть матчі, і влітку ми не маємо часу відпочивати. Я вважаю, що потрібно зменшити кількість матчів. Треба обдзвонити всі ліги та сказати їм, що замість 20 команд змагання мають проходити тільки з 16 клубами.
Я запитаю в УЄФА: навіщо ви створили Лігу націй, за якою складно стежити? І я б сказав те саме ФІФА щодо клубного чемпіонату світу з футболу. Я розумію, що вони хочуть отримати більше доходу, але заради футболу я вважаю, що було б набагато краще мати менше матчів, але більше преміумкласу та більше ексклюзивних вражень. Було б простіше розважати публіку, і гравці мали б менше матчів", – сказав Піке.
Нагадаємо, напередодні проти проведення клубного чемпіонату світу висловився президент Ла Ліги Хав’єр Тебас. Європейські топклуби виступають проти проведення мундіалю через щільний графік, який підвищує травматичність гравців.
Останнім часом все більших обертів набирає критика надто щільного календаря з боку гравців топклубів, які змушені проводити 60+ матчів за сезон. Цікаво, що деякі футболісти, які публічно заявили про цю проблему, невдовзі зазнали серйозних травм – зокрема Родрі, Дані Карвахаль, Кевін Де Брейне та інші.