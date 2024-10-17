Піке: Я запитаю в УЄФА, навіщо ви створили Лігу націй?

Колишній гравець Барселони Жерар Піке не розуміє для чого створено Лігу націй.

Про це він розповів для Footmercato.

"Занадто багато ігор, і тепер ми бачимо, як гравці кричать: Ми травмовані. Кожні три дні йдуть матчі, і влітку ми не маємо часу відпочивати. Я вважаю, що потрібно зменшити кількість матчів. Треба обдзвонити всі ліги та сказати їм, що замість 20 команд змагання мають проходити тільки з 16 клубами.

Я запитаю в УЄФА: навіщо ви створили Лігу націй, за якою складно стежити? І я б сказав те саме ФІФА щодо клубного чемпіонату світу з футболу. Я розумію, що вони хочуть отримати більше доходу, але заради футболу я вважаю, що було б набагато краще мати менше матчів, але більше преміумкласу та більше ексклюзивних вражень. Було б простіше розважати публіку, і гравці мали б менше матчів", – сказав Піке.