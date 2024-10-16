Відмовтеся прямо зараз: президент Ла Ліги закликав Інфантіно скасувати клубний чемпіонат світу

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас закликав очільника ФІФА Джанні Інфантіно відмовитися від проведення клубного чемпіонату світу-2025.

Слова іспанського функціонера наводить Marсa.

"Це не потрібно ні гравцям, ні клубам, ні ФІФА. Єдине, що робить цей чемпіонат світу – дезорганізує. Президенте ФІФА, ви знаєте, що у вас немає аудіовізуальних прав на ту суму, яку ви заявили. Ви знаєте, що у вас немає спонсорських коштів, які ви заклали у бюджет, і ви знаєте, що ліги та профспілка гравців не хочуть цей чемпіонат світу. Відмовтеся від нього прямо зараз.

Скасуйте його і давайте проведемо перемовини. Діалог і перемовини – це різні речі, перемовини закінчуються угодою, а діалог – нічим. Ми ведемо діалог з ФІФА вже багато років. Я впевнений, що ми досягнемо згоди. У нас одні й ті самі цілі для світу футболу. Ми не егоїсти", – сказав Тебас.