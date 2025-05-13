Нападнику Ноттінгема зробили термінову операцію після травми живота
Нападнику Ноттінгем Форест Тайво Авоньї зробили операцію на животі через травму, отриману у поєдинку з Лестером.
Про це повідомляє пресслужба "лісників".
Нагадаємо, у матчі 36 туру АПЛ форвард влетів у штангу на повному ходу. Попри це, нігерієць зміг завершити матч, але подальше обстеження виявило травму черевної порожнини.
У сезоні-2024/25 Авоньї зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.
У наступному матчі Ноттінгем гратиме проти Вест Гема – зустріч відбудеться 18 травня о 16:15 за київським часом.
Раніше хавбек Дженоа Руслан Малиновський переніс операцію на нозі.