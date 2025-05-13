Нападнику Ноттінгема зробили термінову операцію після травми живота

Нападнику Ноттінгем Форест Тайво Авоньї зробили операцію на животі через травму, отриману у поєдинку з Лестером.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Нагадаємо, у матчі 36 туру АПЛ форвард влетів у штангу на повному ходу. Попри це, нігерієць зміг завершити матч, але подальше обстеження виявило травму черевної порожнини.

The Club can confirm Taiwo Awoniyi has undergone urgent surgery following an abdominal injury sustained during Sunday’s match against Leicester City.



Everyone at Nottingham Forest sends their best wishes to Taiwo.



The Club will provide further updates when appropriate. pic.twitter.com/0SH82nA4dv — Nottingham Forest (@NFFC) May 13, 2025

У сезоні-2024/25 Авоньї зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.

У наступному матчі Ноттінгем гратиме проти Вест Гема – зустріч відбудеться 18 травня о 16:15 за київським часом.

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