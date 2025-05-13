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Нападнику Ноттінгема зробили термінову операцію після травми живота

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 13:57
Нападнику Ноттінгема зробили термінову операцію після травми живота

Нападнику Ноттінгем Форест Тайво Авоньї зробили операцію на животі через травму, отриману у поєдинку з Лестером.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Нагадаємо, у матчі 36 туру АПЛ форвард влетів у штангу на повному ходу. Попри це, нігерієць зміг завершити матч, але подальше обстеження виявило травму черевної порожнини.

У сезоні-2024/25 Авоньї зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.

У наступному матчі Ноттінгем гратиме проти Вест Гема – зустріч відбудеться 18 травня о 16:15 за київським часом.

Раніше хавбек Дженоа Руслан Малиновський переніс операцію на нозі.

Чемпіонат Англії, АПЛ травма Ноттінгем Форест

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