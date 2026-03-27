Головний тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився інформацією щодо участі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу 2026 року, зазначивши, що зробить усе можливе для його присутності на турнірі.

Його слова передає Sky Sports.

"Це питання скоріше до нього, але що стосується мене, то ви вже знаєте мою думку. Я зроблю все, що в моїх силах, аби він був там".

Наставник наголосив, що остаточне рішення залежить виключно від фізичного та ментального стану футболіста.

"Я вважаю, що він має бути там заради футболу, але вирішувати не мені. Все залежить від нього самого – від його настрою та фізичної форми. Це складно, бо його хочуть побачити не лише аргентинці, а всі".

Тренер також додав, що тренерський штаб не квапить гравця з вибором і прийме будь-яке його рішення.

"А ще в нас, як у тренерів, виникає дилема, коли він у складі: чи зможе він відіграти весь матч, чи ні. Я хочу, щоб він був там, але вирішувати йому. Я не збираюся стояти тут і говорити: "Подивимося, чи виберу я його, чи ні".

Він заслужив право прийняти рішення спокійно. Ми нікуди не поспішаємо. Ми знаємо, що будь-яке його рішення буде найкращим як для нього самого, так і для команди. Ми сподіваємося, що він буде там, але більше я нічого сказати не можу".

Нагадаємо, раніше Мессі заявляв, що дуже хотів би зіграти на майбутньому мундіалі. Нападник зазначив, що у найгіршому випадку дивитиметься матчі в прямому ефірі, адже цей турнір є особливим для його країни.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться влітку в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір розпочнеться 11 червня матчем-відкриттям на стадіоні Ацтека.