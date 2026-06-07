Біля тренувальної бази Англії на ЧС-2026 влаштували стрілянину: є поранені

У Канзас-Сіті (США, штат Міссурі), поблизу тренувальної бази збірної Англії, яка використовуватиметься під час чемпіонату світу 2026-го року, невідомі особи влаштували стрілянину, внаслідок якої постраждало дев'ять людей.

Про це повідомляє The Athletic.

Прибувши на місце подій, офіцери виявили велике скупчення народу, яке вже почало розходитися. По медичну допомогу до полісменів звернулися три жінки.

Ще шість потерпілих у різний час шукали допомоги в різних місцевих лікарнях. Проте, як зазначається, у жодної людини не зафіксовано травми, яка може становити загрозу життю. Поліція продовжує патрулювати зону інциденту.

Нагадаємо, що напередодні "три леви" завдяки голу Гаррі Кейна обіграли Нову Зеландію (1:0) у товариському матчі.

Також зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.