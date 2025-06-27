Збірна України проведе товариський матч із Польщею
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Сьогодні, 27 червня, жіноча збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Польщі.
Поєдинок відбудеться у місті Мелець на центральній арені. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.
Футбол – товариський матч
27 червня
16:30 Польща – Україна
Збірна Польщі готується до Євро-2025, де їхніми суперниками на груповому етапі будуть Німеччина, Швеція та Данія.
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