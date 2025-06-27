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Збірна України проведе товариський матч із Польщею

Руслан Травкін — 27 червня 2025, 07:59
Збірна України проведе товариський матч із Польщею
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Сьогодні, 27 червня, жіноча збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Польщі.

Поєдинок відбудеться у місті Мелець на центральній арені. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Футбол – товариський матч
27 червня

16:30 Польща – Україна

Збірна Польщі готується до Євро-2025, де їхніми суперниками на груповому етапі будуть Німеччина, Швеція та Данія.

"Синьо-жовті" на чемпіонат Європи не кваліфікувалися, але успішно провели рік, здобувши путівку в еліту Ліги націй.

У останньому матчі підопічні Володимира Пятенка поступилися збірній Хорватії, але та гра не мала жодного турнірного значення для українок.

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