Збірна України проведе товариський матч із Польщею

Сьогодні, 27 червня, жіноча збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Польщі.

Поєдинок відбудеться у місті Мелець на центральній арені. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Футбол – товариський матч

27 червня

16:30 Польща – Україна

Збірна Польщі готується до Євро-2025, де їхніми суперниками на груповому етапі будуть Німеччина, Швеція та Данія.

"Синьо-жовті" на чемпіонат Європи не кваліфікувалися, але успішно провели рік, здобувши путівку в еліту Ліги націй.

У останньому матчі підопічні Володимира Пятенка поступилися збірній Хорватії, але та гра не мала жодного турнірного значення для українок.