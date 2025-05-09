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Молодіжна збірна України зіграє товариський матч з Іспанією

Олександр Булава — 9 травня 2025, 15:19
Молодіжна збірна України зіграє товариський матч з Іспанією
УАФ

Молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) зіграє товариський матч з Іспанією.

Про це повідомляє УАФ.

Зустріч відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на стадіоні "Санто Домінго Стедіум. Час початку визначиться згодом.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Нагадаємо, у березні молодіжна команда у березні провела навчально-тренувальний збір у Туреччині. "Синьо-жовті" у першому матчі зіграли внічию зі Словенією, а у другому поступились Польщі.

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