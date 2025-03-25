Молодіжна збірна України з дублем В'юнника поступилась Польщі

Молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) поступилась команді Польщі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Українці вийшли вперед на 19-й хвилині. Богдан В'юнник отримав м'яч перед штрафним майданчиком суперника, протягнув його повз захисників та влучно пробив у кут воріт (0:1).

Збірна Польщі змогла відновити рівновагу на старті другої половини гри після серії помилок від українців. В результаті Влодарчик опинився перед голкіпером "синьо-жовтих" та відзначився голом.

"Синьо-жовті" знову вийшли вперед після індивідуальних дій В'юнника, який в дотик пробив у ближній кут голкіпера з лінії штрафного майданчика (2:1). Поляки знову зрівняли рахунок у грі після помилки Салюк, який втратив м'яч перед штрафним майданчиком. Ситуацією скористався Маріуш Форнальчик, який перекинув Єрмакова при виході віч-на-віч.

Наприкінці поєдинку Салюк не зміг поділити м'яч з Єрмаковим у своєму штрафному майданчику, чим скористався Філіп Шимчак та приніс перемогу збірній Польщі.

Товариський матч

25 березня

Польща U-21 – Україна U-21 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 В'юнник, 1:1 – 49 Влодарчик, 1:2 – 67 В'юнник, 2:2 – 78 Форнальчик, 3:2 – 89 Шимчак

Україна: Єрмаков, Крупський (61 Крушинський), Салюк, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Яцик (72 Царенко), Рубчинський, Велетень, Брагару (46 Хлань), В'юнник

Нагадаємо, навчально-тренувальний збір у Туреччині команда Унаї Мельгоси розпочала 17 березня. Зокрема у першому матчі "синьо-жовті"зіграли внічию зі Словенією.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).