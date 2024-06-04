Грюкнули дверима: збірна України серед гравців з ампутаціями кінцівок перемогла Бельгію в 3 турі Євро-2024
Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівок перемогла Бельгію у третьому турі групового етапу Євро-2024.
"Жовто-синім" вдалося вирвати перемогу на останніх хвилинах завдяки дублю Медведюка.
Євро-2024 серед гравців з ампутаціями кінцівок
Груповий етап, 3 тур
4 червня
Україна — Бельгія 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 — аг 11, 1:1 — Ван Дрогенбрек 32, 2:1 — Медведюк 44, 3:1 — Медведюк 47
Завдяки цій перемозі українцям вдалося завершити турнір на мажорній ноті, оскільки в перших двох турах вони поступилися Франції, а потім розгромно програли Іспанії.