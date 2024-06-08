Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками посіла 11 місце на Євро-2024

Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками перемогла Шотландію в матчі за 11-те місце на Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Перший гол українці забили на початку другого тайму з-за меж штрафного майданчика. Вже на 42 хвилині Україна подвоїла перевагу, забивши з тієї ж точки. А ще через 3 хвилини український гравець перекинув м'яч через воротаря та остаточно вбив інтригу.

Зрештою, тотальна перевага у другому таймі завершилася розгромною перемогою.

Євро-2024 серед гравців з ампутаціями кінцівок

Матч за 11 місце

8 червня

Україна — Шотландія 4:0 (0:0)

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України поступилася господарям турніру Франції, потім розгромно програла Іспанії, а в останньому матчі квартету А перемогла Бельгію.

Українці могли претендувати на 9 сходинку, проте не змогли втримати перевагу в матчі з Нідерландами.