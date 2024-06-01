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Збірна України програла Франції на Євро-2024 серед гравців з ампутованими кінцівками

Владислав Уткін — 1 червня, 21:12
Збірна України програла Франції на Євро-2024 серед гравців з ампутованими кінцівками

Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками поступилась господарям турніру Франції в першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол "синьо-жовті" пропустили на 31 хвилині. Україна мала чудову нагоду зрівняти рахунок з пенальті наприкінці гри, але не реалізувала цю можливість.

Відео голу

Турнір проходитиме з 1 до 8 червня. У групі А українці також зустрінуться з Іспанією та Бельгією.

Розклад матчів збірної України

3 червня:

  • 18:00 Іспанія — Україна

4 червня:

  • 19:00 Україна — Бельгія
Збірна України з футболу Євро-2024

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