Збірна України програла Франції на Євро-2024 серед гравців з ампутованими кінцівками
Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками поступилась господарям турніру Франції в першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол "синьо-жовті" пропустили на 31 хвилині. Україна мала чудову нагоду зрівняти рахунок з пенальті наприкінці гри, але не реалізувала цю можливість.
Відео голу
Турнір проходитиме з 1 до 8 червня. У групі А українці також зустрінуться з Іспанією та Бельгією.
Розклад матчів збірної України
3 червня:
- 18:00 Іспанія — Україна
4 червня:
- 19:00 Україна — Бельгія