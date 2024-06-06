Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками перемогла Грузію на Євро-2024

Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками перемогла Грузію в матчі за 9-16 місця на Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. У першому таймі була зафіксована нульова нічия, проте в другому гра стала значно результативнішою.

Першими двічі відзначились українці. За дві хвилини після другого пропущеного м'яча грузини повернули інтригу в матчі, проте на 46 хвилині Медведюк поставив крапку в матчі.

Євро-2024, Франція

Матчі за 9-16 місця

6 червня

Україна — Грузія 3:1 (0:0)

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить з 1 по 8 червня. В першому турі збірна України поступилася господарям турніру Франції, потім розгромно програла Іспанії, а в останньому матчі групи А перемогла Бельгію.