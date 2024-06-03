Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками програла Іспанії на Євро-2024
Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками розгромно програла Іспанії в другому турі групового етапу Євро-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Іспанці забезпечили себе результатом ще у першому таймі, забивши 2 м'ячі. А на 42 хвилині вони поставили остаточну крапку в матчі та відзначились втретє.
Євро-2024, Франція
Група А, другий матч
3 червня
Іспанія — Україна 3:0 (2:0)
Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить з 1 по 8 червня. В першому турі збірна України поступилася господарям турніру Франції.
У групі A українці ще зустрінуться з Бельгією. Поєдинок відбудеться 4 червня, о 19:00 за київським часом.