Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками поступилася в бойовому матчі з Нідерландами

Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками втратила перемогу над Нідерландами.

"Жовто-сині" швидко вийшли вперед на 7-й хвилині, але потім "Оран’є" здійснили камбек і вирвали перемогу з рахунком 3:2. У складі України голами відзначилися Олексієнко та Сущ.

Це був передостанній матч українців на турнірі. Завтра, 8 червня, вони позмагаються за 11-те місце з шотландцями.

Нагадаємо, 1-му турі групового етапу збірна України поступилася господарям турніру Франції, потім розгромно програла Іспанії, а в останньому матчі квартеру А перемогла Бельгію.