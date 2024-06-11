Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України зіграє з Молдовою в товариському матчі напередодні Євро-2024

Станіслав Лисак — 11 червня, 07:25
Збірна України зіграє з Молдовою в товариському матчі напередодні Євро-2024

Сьогодні, 11 червня, збірна України проведе останній товариський матч в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Молдовою.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Початок — о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри. Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

У першому контрольному матчі підопічні українці зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі.

Розклад матчів збірної України напередодні Євро-2024

  • 3 червня, Німеччина — Україна (0:0)
  • 7 червня. 21:45 Польща — Україна (3:1)
  • 11 червня, 19:00. Молдова — Україна

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу збірна Молдови з футболу

Збірна України з футболу

Україна в топ-15, Бельгія в топ-3: видання Goal сформувало рейтинг фаворитів Євро-2024
Ребров: Молдова заслуговувала на більше, ніж четверте місце в групі
Калитвинцев — про матч з Молдовою: Впевнений, що збірна України переможе
Філіпп Лам: Впевнений, що на Євро-2024 збірна України відчує велику солідарність
Як відвідати матчі збірної України на Євро-2024 за 250 євро

Останні новини