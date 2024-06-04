Україна зіграла внічию з Німеччиною: огляд матчу

Збірна України з футболу зіграла внічию перший товариський матч із Німеччиною у межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Огляд

Товариський матч

3 червня

Стартові склади

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Бражко 64), Шапаренко (Судаков 73), Циганков (Ярмоленко 64), Мудрик (Зубков 64), Яремчук (Довбик 73).

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Антон, Та (Кох 60), Гросс, Мусіала (Баєр 60), Гюндоган (Фюріх 46), Вірц (Ундав 46), Андріх (Павлович 71), Гаверц (Мюллер 60), Міттельштадт.

"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.