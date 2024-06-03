Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками зіграє другий матч на Євро-2024

Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками зіграє проти Іспанії в другому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться 3 червня. Початок — о 18:00 за київським часом. Дивитися гру можна на You-Tube-каналі EAFF.

Чемпіонат Європи-2024 проходить з 1 по 8 червня. У групі A українці також зустрінуться з Бельгією. В першому турі збірна України поступилася господарям турніру Франції.

Розклад матчів збірної України

3 червня:

18:00 Іспанія — Україна

4 червня: