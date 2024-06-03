Збірна України серед гравців з ампутованими кінцівками зіграє другий матч на Євро-2024
Збірна України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками зіграє проти Іспанії в другому турі групового етапу Євро-2024.
Поєдинок відбудеться 3 червня. Початок — о 18:00 за київським часом. Дивитися гру можна на You-Tube-каналі EAFF.
Чемпіонат Європи-2024 проходить з 1 по 8 червня. У групі A українці також зустрінуться з Бельгією. В першому турі збірна України поступилася господарям турніру Франції.
Розклад матчів збірної України
3 червня:
- 18:00 Іспанія — Україна
4 червня:
- 19:00 Україна — Бельгія