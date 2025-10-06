Збірна України розпочала підготовку до матчів проти Ісландії та Азербайджану

Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомляє УАФ.

Футболісти, що які представляють українські клуби, добиралися до табору команди потягом до Варшави, а звідти — автобусом. Легіонери приєднувалися до партнерів уже безпосередньо в Польщі.

У Польщі "синьо-жовті" тренуватимуться до 8 жовтня, звідти команда вирушить до Рейк’явіка на гру з Ісландією. На наступний день після гри делегація збірної повернеться у Краків, де готуватиметься до гри з Азербайджаном.

Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці.

Напередодні Мирон Маркевич дав прогноз на матч збірної України проти Ісландії у кваліфікації до ЧС-2026.