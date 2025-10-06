Маркевич – про матч України проти Ісландії: Думаю, буде нічия
Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що Україна не зможе перемогти Ісландію.
Про це повідомляє Meta.ua.
"Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться. А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Рахунок у цьому матчі, напевно, не скажу, але, думаю, що буде нічия", – сказав Маркевич.
10 жовтня Україна проведе матч проти збірної Ісландії у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Цей поєдинок відбудеться на виїзді, у Рейкʼявіку.
Вже 13 жовтня національна команда зіграє номінально домашній матч проти збірної Азербайджану у Кракові.
Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці.