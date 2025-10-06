Маркевич – про матч України проти Ісландії: Думаю, буде нічия

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що Україна не зможе перемогти Ісландію.

Про це повідомляє Meta.ua.

" Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться. А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Рахунок у цьому матчі, напевно, не скажу, але, думаю, що буде нічия", – сказав Маркевич.

10 жовтня Україна проведе матч проти збірної Ісландії у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Цей поєдинок відбудеться на виїзді, у Рейкʼявіку.

Вже 13 жовтня національна команда зіграє номінально домашній матч проти збірної Азербайджану у Кракові.

Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці.