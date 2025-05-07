Збірна України WU-16 поступилась на старті Турніру розвитку УЄФА

Дівоча збірна України WU-16 (футболістки не старші 2009 року народження) зіграли свій перший матч на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії.

Українки поступились одноліткам з Угорщини. Основний час поєдинку завершився внічию – 1:1, а у серії пенальті були влучнішим угорки – 5:4.

Зазначимо, що кожна команда на турнірі зіграє по три матчі. За перемогу нараховуватимуть три очки, у разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримуватиме два очки, а команда, якій не пощастить у футбольній лотереї – один заліковий бал.

Турнір розвитку УЄФА

1 тур, 7 травня

Угорщина WU-16 – Україна WU-16 1:1 (після пенальті – 5:4)

Голи: 0:1 – 6 Онуфрієнко, 1:1 – 43

Україна (WU-16): Лізенкова, Піпченко, Лях, Казіна, Одуд, Гринишин (к), Олійник (Волощук, 37, Дурбало, 85), Юрченко (Непошивайленко, 62), Паскаренко, Воробей, Онуфрієнко.

У другому турі збірна Україна зустрінеться з командою Хорватії. Матч відбудеться 9 травня о 12:00 за київським часом.