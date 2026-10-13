Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки від Сербії на старті ЧС-2026 з мініфутболу
Молодіжна збірна України U-23 розгромно поступилася одноліткам із Сербії у стартовому матчі на чемпіонаті світі-2026 з мініфутболу, який триває у хорватському Малі-Лошині.
Зустріч завершилася із рахунком 0:3.
Перший гол влетів у наші ворота після того, як сербський гравець вдало зіграв на прийомі та віддав передачу на свого партнера, а той своєю чергою влучним ударом низом відправив м'яч у сітку воріт.
Вдруге підопічні Юрія Мельника пропустили гол внаслідок розіграшу кутового. Фінальне взяття воріт серби оформили після вдалого стандарту.
Сербія U-23 – Україна U-23 – 3:0
Після цього поєдинку українська команда посіла останнє місце у своїй групі. Наступну гру команда Юрія Мельника проведе проти Словаччини 14 жовтня. Зустріч розпочнеться о 11:05 за київським часом.
Зауважимо, що збірна Сербії за підсумками попередньої європейської першості стала бронзовими призерами.
Водночас молодіжна команда "синьо-жовтих" ще жодного разу не доходила до стадії плейоф цього турніру, який вперше провели у 2021 році. Тоді перший в історії чемпіонат світу U-23 з мініфутболу приймала у себе Україна.
Нагадаємо, що перша команда України з мініфутболу дісталася на цьогорічному чемпіонаті Європи до фіналу, де поступилася Азербайджану (0:2).