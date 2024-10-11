Посипалися на останніх хвилинах: Україна U-21 програла Англії у матчі відбору до Євро-2025

Збірна України з футболу U-21 програла на виїзді ровесникам зі збірної Англії у рамках відбору до Євро-2025.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

На початку господарі поля виглядали цікавіше, але колектив Мельгоси вдало нейтралізовував усі атаки суперника, а також і сам проводив контратаки.

У середині другого тайму захисник Динамо Тарас Михавко вивів "синьо-жовтих" вперед. Очеретько чудово подав кутовий, а Михавко виграв верхову боротьбу і головою забив м'яч у сітку воріт суперника.

Англія після цього активізувалася, що і дало результат. Спочатку на 89 хвилині Макеті відновив паритет, а через три хвилини забив переможний гол.

В України залишилося 24 очка. Це дозволяє лідирувати у групі F.

Відбір на Євро-2025 – U-21

9 тур, 11 жовтня

Англія – Україна 2:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Михавко (71), 1:1 – Макеті (89), 2:1 – Макеті (90+2)

Наступний поєдинок молодіжна збірна проведе 15 жовтня. Суперником буде збірна Сербії.