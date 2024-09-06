Молодіжна збірна України перемогла Сербію в матчі кваліфікації Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) здобула вольову перемогу над Сербією в матчі 7 туру відбіркового турніру Євро-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Перший тайм розпочався зі швидкого голу суперників, після навісу з кутового м'яч опинився у Баждара, який відкрив рахунок. З повторів можна припустити, що там був офсайд, проте на матчі не працював VAR, тож взяття воріт не можна було перевірити.

Проте підопічні Уная Мельгоси відповіли ще в першому таймі. Арсеній Батагов запустив м'яч із власної половини на хід Назару Волошину, а той влучно пробив у дальній кут.

А вже на старті другого тайму українці отримали право на пробиття пенальті. 11-метровий "паненкою" реалізував Єгор Ярмолюк. Більше голів у матчі не було.

Євро-2025 (U-21). Кваліфікаційний турнір.

Група F, 7 тур

6 вересня

Україна — Сербія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Баждар, 1:1 - 34 Волошин, 2:1 - 58 Ярмолюк (пен.)

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок. Наступний матч українці проведуть 10 вересня проти однолітків із Північної Ірландії.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.