Збірна України зіграє із Сербією у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе матч 7 туру відбіркового турніру Євро-2025 проти команди Сербії.

Зустріч відбудеться у Ризі на стадіоні "LNK Sporta Parks" та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція на YouTube-каналі УАФ. Також чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що поки "синьо-жовті" не втрачали очок у кваліфікації, вони здобули 6 із 6 перемог та йдуть лідером групи F.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Нагадаємо, раніше головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які виступатимуть на відборі до Євро-2025.

Зауважимо, що бейтинговий оператор FAVBET вважає Україну фаворитом протистояння із Сербією. Фавбет дає коефіцієнт 1,98 на перемогу підопічних Уная Мельгоси, 3,55 на нічию та 3,80 на перемогу Сербії.