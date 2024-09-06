Україна U-21 — Сербія U-21: онлайн-трансляція

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе матч 7 туру відбіркового турніру Євро-2025 проти команди Сербії.

Зустріч відбудеться 6 вересня в Ризі, Латвія, на стадіоні "LNK Sporta Parks" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, раніше головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які виступатимуть на відборі до Євро-2025.

Зазначимо, що поки "синьо-жовті" не втрачали очок у кваліфікації, вони здобули 6 із 6 перемог та йдуть лідером групи F.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Зауважимо, що бейтинговий оператор FAVBET вважає Україну фаворитом протистояння із Сербією. Фавбет дає коефіцієнт 1,98 на перемогу підопічних Уная Мельгоси, 3,55 на нічию та 3,80 на перемогу Сербії.

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