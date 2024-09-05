Унаї Мельгоса: Збірна України показала високий рівень гри на Олімпіаді

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував виступ збірної України на Олімпіаді-2024 та заявив, що вони показали високий рівень гри.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Я думаю, що вони зіграли добре. Я дивився матчі на Олімпіаді у Франції та на попередніх турнірах. Я думаю, що вони показали високий рівень гри. Це було нелегко, тому що загальний рівень команд на Олімпіаді був хороший. Є певні деталі, які впливають на гру. Ми не повинні зосереджуватися лише на факті кінцевого результату. Це хороший досвід для гравців.

Вони заслужили на те, щоб зіграти на Іграх, оскільки пройшли складну кваліфікацію. Я повторюю, не всі команди змогли цього досягти. Тож я задоволений.

Це був хороший досвід для гравців. Це допоможе їм у подальшому розвитку. Тому я думаю, що це був хороший турнір", — сказав Мельгоса.