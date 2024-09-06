Молодіжна збірна України оголосила склад на матч проти Сербії

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) визначилась зі складом на матч 7 туру відбіркового турніру Євро-2025 проти команди Сербії.

Україна: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський, Ярмолюк — Квасниця, Краснопір, Волошин

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція на YouTube-каналі УАФ. Також чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що поки "синьо-жовті" не втрачали очок у кваліфікації, вони здобули 6 із 6 перемог та йдуть лідером групи F.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.