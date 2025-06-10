Юнацька збірна України зіграє матч із командою США

Юнацька збірна України в межах навчально-тренувального збору в Іспанії проведе товариський поєдинок проти команди США U-19.

Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли іспанський клуб Мурсія U-21. Голами відзначились Гаджиєва та Караман.

Команда Дмитра Михайленка активно готується до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

Участь у турнірі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі — за звичною схемою.

Склад груп ЧС-2025 (U-20)

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.