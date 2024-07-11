Юнацька збірна України вирушила до Північної Ірландії, де виступить на Євро-2024

Юнацька збірна України U-19 відправилась до Північної Ірландії, де розпочне виступи на чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зазначається, що команда базуватиметься у Белфасті, де проведе матч другого туру проти Норвегії.

Нагадаємо, напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко визначився із заявкою на чемпіонат Європи. Його підопічні зіграють на турнірі у групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.