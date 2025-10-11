Українська правда
Юнацька збірна України перемогла Уельс на міжнародному турнірі в Хорватії

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 18:50
Юнацька збірна України перемогла Уельс на міжнародному турнірі в Хорватії
У суботу, 11 жовтня, збірна України U-18 здобула перемогу над Уельсом в межах товариського турніру в Хорватії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол забив Арсеній Федоренко.

Свій наступний матч на турнірі підопічні Олександра Ситника проведуть 14 жовтня проти Швеції.

Міжнародний турнір у Хорватії

Україна U-18 – Уельс U-18 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 26 Федоренко

Україна (U-18): Клименко, Костюк, Зудін, Люсін (к) (Середа, 70), Кут'я (Калюжний, 46), Мурадян (Ясінський, 70), Милокост, Андрейко (Зубрій, 46, Мартинюк, 57), Шерстюк (Бугай, 77), Федоренко (Джурабаєв, 59), Меньшиков (Дериконь, 70).

Нагадаємо, 10 жовтня, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

